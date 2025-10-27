Waveform by Virtuals（WAVE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00709481 $ 0.00709481 $ 0.00709481 24H最低價 $ 0.00773412 $ 0.00773412 $ 0.00773412 24H最高價 24H最低價 $ 0.00709481$ 0.00709481 $ 0.00709481 24H最高價 $ 0.00773412$ 0.00773412 $ 0.00773412 歷史最高 $ 0.01712062$ 0.01712062 $ 0.01712062 最低價 $ 0.00486369$ 0.00486369 $ 0.00486369 漲跌幅（1H） -0.81% 漲跌幅（1D） +0.87% 漲跌幅（7D） +2.15% 漲跌幅（7D） +2.15%

Waveform by Virtuals（WAVE）目前實時價格為 $0.00720403。過去 24 小時內，WAVE 的交易價格在 $ 0.00709481 至 $ 0.00773412 之間波動，市場活躍度顯著。WAVE 的歷史最高價為 $ 0.01712062，歷史最低價為 $ 0.00486369。

從短期表現來看，WAVE 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.81%，過去 24 小時內變動為 +0.87%，過去 7 天內累計變動為 +2.15%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Waveform by Virtuals（WAVE）市場資訊

市值 $ 7.21M$ 7.21M $ 7.21M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 7.21M$ 7.21M $ 7.21M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Waveform by Virtuals 的目前市值為 $ 7.21M, 它過去 24 小時的交易量為 --。WAVE 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 7.21M。