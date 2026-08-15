VIRUS 今日價格

VIRUS (VIRUS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.79%。目前 VIRUS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 VIRUS。

VIRUS 目前市值在 $ 110,924 排名第 #-，流通供應量為 999.96M VIRUS。過去 24 小時內，VIRUS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.03406607，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，VIRUS 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 +3.28%。過去一天，總交易量達到 $ 4.55。

VIRUS（VIRUS）市場資訊

市值 $ 110.92K$ 110.92K $ 110.92K 成交量（24H） $ 4.55$ 4.55 $ 4.55 完全稀釋市值 $ 110.92K$ 110.92K $ 110.92K 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 總供應量 999,961,605.8875396 999,961,605.8875396 999,961,605.8875396

VIRUS 的目前市值為 $ 110.92K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4.55。VIRUS 的流通量為 999.96M，總供應量是 999961605.8875396，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 110.92K。