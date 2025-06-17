Vidaio 圖標

Vidaio 價格 (SN85)

USD

Vidaio (SN85) 實時價格圖表

$4.98
$4.98$4.98
-11.60%(1D)

今天 Vidaio (SN85) 的價格

今天 Vidaio (SN85) 的實時價格爲 4.99 USD。目前其市值爲 $ 2.35M USD。SN85 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Vidaio 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Vidaio 當天價格變化爲 -11.23%
- 其循環供應量爲 470.54K USD

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Vidaio (SN85) 價格表現 USD

今天內，Vidaio 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.631567218396451
在過去30天內，Vidaio 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Vidaio 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Vidaio 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.631567218396451-11.23%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Vidaio (SN85) 價格分析

Vidaio 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 4.99
$ 4.99$ 4.99

$ 5.69
$ 5.69$ 5.69

$ 8.31
$ 8.31$ 8.31

-1.15%

-11.23%

-32.20%

Vidaio (SN85) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.35M
$ 2.35M$ 2.35M

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470.54K
470.54K 470.54K

什麼是Vidaio (SN85)

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Vidaio (SN85) 資源

官網

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大家還在問：關於 Vidaio (SN85) 的其他問題

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SN85 兌換爲當地貨幣

1 SN85 兌換 VND
131,311.85
1 SN85 兌換 AUD
A$7.6347
1 SN85 兌換 GBP
3.6427
1 SN85 兌換 EUR
4.2914
1 SN85 兌換 USD
$4.99
1 SN85 兌換 MYR
RM21.1576
1 SN85 兌換 TRY
196.5062
1 SN85 兌換 JPY
¥723.2506
1 SN85 兌換 RUB
392.713
1 SN85 兌換 INR
430.6869
1 SN85 兌換 IDR
Rp81,803.2656
1 SN85 兌換 KRW
6,835.6014
1 SN85 兌換 PHP
283.6815
1 SN85 兌換 EGP
￡E.250.0988
1 SN85 兌換 BRL
R$27.2953
1 SN85 兌換 CAD
C$6.7365
1 SN85 兌換 BDT
609.9776
1 SN85 兌換 NGN
7,712.4941
1 SN85 兌換 UAH
207.2347
1 SN85 兌換 VES
Bs508.98
1 SN85 兌換 PKR
Rs1,413.168
1 SN85 兌換 KZT
2,557.6245
1 SN85 兌換 THB
฿162.3746
1 SN85 兌換 TWD
NT$147.5543
1 SN85 兌換 AED
د.إ18.3133
1 SN85 兌換 CHF
Fr4.0419
1 SN85 兌換 HKD
HK$39.1216
1 SN85 兌換 MAD
.د.م45.409
1 SN85 兌換 MXN
$94.4607