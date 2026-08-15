Veilbound 今日價格

Veilbound (VEIL) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.14%。目前 VEIL 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 VEIL。

Veilbound 目前市值在 $ 414,365 排名第 #-，流通供應量為 999.95M VEIL。過去 24 小時內，VEIL 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，VEIL 在過去一小時內波動了 +1.25%，過去7 天內波動了 -0.72%。過去一天，總交易量達到 $ 4.66K。

Veilbound（VEIL）市場資訊

市值 $ 414.37K$ 414.37K $ 414.37K 成交量（24H） $ 4.66K$ 4.66K $ 4.66K 完全稀釋市值 $ 414.37K$ 414.37K $ 414.37K 流通量 999.95M 999.95M 999.95M 總供應量 999,951,130.339599 999,951,130.339599 999,951,130.339599

Veilbound 的目前市值為 $ 414.37K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4.66K。VEIL 的流通量為 999.95M，總供應量是 999951130.339599，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 414.37K。