Vector ETH 圖標

Vector ETH 價格 (VETH)

USD

Vector ETH (VETH) 實時價格圖表

$3,593.42
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0.00%(1D)

今天 Vector ETH (VETH) 的價格

今天 Vector ETH (VETH) 的實時價格爲 3,593.42 USD。目前其市值爲 $ 251.17K USD。VETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Vector ETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 10.78 USD
- Vector ETH 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 69.90 USD

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Vector ETH (VETH) 價格表現 USD

今天內，Vector ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Vector ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +602.7944082900
在過去60天內，Vector ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,162.8005272720
在過去90天內，Vector ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,073.4400762660997

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ +602.7944082900+16.77%
60天$ +1,162.8005272720+32.36%
90天$ +1,073.4400762660997+42.60%

Vector ETH (VETH) 價格分析

Vector ETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
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$ 4,082.41
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Vector ETH (VETH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 251.17K
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$ 10.78
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69.90
69.90 69.90

什麼是Vector ETH (VETH)

Vector Reserve is DeFi’s first Liquidity Layer and issuer of the first LPD: vETH. Powered by EigenLayer and Superfluid Staking.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Vector ETH (VETH) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Vector ETH (VETH) 的其他問題

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VETH 兌換爲當地貨幣

1 VETH 兌換 AUD
A$5,713.5378
1 VETH 兌換 GBP
2,838.8018
1 VETH 兌換 EUR
3,449.6832
1 VETH 兌換 USD
$3,593.42
1 VETH 兌換 MYR
RM16,170.39
1 VETH 兌換 TRY
126,093.1078
1 VETH 兌換 JPY
¥566,754.2024
1 VETH 兌換 RUB
371,883.0358
1 VETH 兌換 INR
305,943.7788
1 VETH 兌換 IDR
Rp58,908,515.1648
1 VETH 兌換 PHP
212,299.2536
1 VETH 兌換 EGP
￡E.182,941.0122
1 VETH 兌換 BRL
R$22,027.6646
1 VETH 兌換 CAD
C$5,138.5906
1 VETH 兌換 BDT
429,449.6242
1 VETH 兌換 NGN
5,579,826.6418
1 VETH 兌換 UAH
150,851.7716
1 VETH 兌換 VES
Bs179,671
1 VETH 兌換 PKR
Rs1,000,084.7202
1 VETH 兌換 KZT
1,885,287.803
1 VETH 兌換 THB
฿124,224.5294
1 VETH 兌換 TWD
NT$117,289.2288
1 VETH 兌換 CHF
Fr3,198.1438
1 VETH 兌換 HKD
HK$27,920.8734
1 VETH 兌換 MAD
.د.م36,042.0026