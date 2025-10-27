VCRED（VCRED）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.994812 $ 0.994812 $ 0.994812 24H最低價 $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24H最高價 24H最低價 $ 0.994812$ 0.994812 $ 0.994812 24H最高價 $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 歷史最高 $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 最低價 $ 0.985855$ 0.985855 $ 0.985855 漲跌幅（1H） +0.26% 漲跌幅（1D） +0.19% 漲跌幅（7D） +0.43% 漲跌幅（7D） +0.43%

VCRED（VCRED）目前實時價格為 $0.998689。過去 24 小時內，VCRED 的交易價格在 $ 0.994812 至 $ 1.001 之間波動，市場活躍度顯著。VCRED 的歷史最高價為 $ 1.004，歷史最低價為 $ 0.985855。

從短期表現來看，VCRED 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.26%，過去 24 小時內變動為 +0.19%，過去 7 天內累計變動為 +0.43%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

VCRED（VCRED）市場資訊

市值 $ 12.58M$ 12.58M $ 12.58M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 998.69M$ 998.69M $ 998.69M 流通量 12.60M 12.60M 12.60M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

VCRED 的目前市值為 $ 12.58M, 它過去 24 小時的交易量為 --。VCRED 的流通量為 12.60M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 998.69M。