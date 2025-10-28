VANTA（VANTA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00000107 $ 0.00000115 24H最低價 $ 0.00000107 24H最高價 $ 0.00000115 歷史最高 $ 0.00000184 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） +3.07% 漲跌幅（1D） +3.40% 漲跌幅（7D） +88.22%

VANTA（VANTA）目前實時價格為 $0.00000114。過去 24 小時內，VANTA 的交易價格在 $ 0.00000107 至 $ 0.00000115 之間波動，市場活躍度顯著。VANTA 的歷史最高價為 $ 0.00000184，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，VANTA 在過去 1 小時內的價格變動為 +3.07%，過去 24 小時內變動為 +3.40%，過去 7 天內累計變動為 +88.22%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

VANTA（VANTA）市場資訊

市值 $ 113.39K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 113.39K 流通量 100.00B 總供應量 100,000,000,000.0

VANTA 的目前市值為 $ 113.39K, 它過去 24 小時的交易量為 --。VANTA 的流通量為 100.00B，總供應量是 100000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 113.39K。