uTrade 今日價格

uTrade (UTT) 今日實時價格為 $ 0.220965，過去 24 小時內變化了 1.91%。目前 UTT 兌 USD 的匯率為 $ 0.220965 每 UTT。

uTrade 目前市值在 $ 930,813 排名第 #-，流通供應量為 4.21M UTT。過去 24 小時內，UTT 的交易價格在 $ 0.211908（低點）和 $ 0.225595（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 2,811.94，而歷史最低價為 $ 0.12733。

短期表現方面，UTT 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 -2.69%。過去一天，總交易量達到 $ 160.74K。

uTrade（UTT）市場資訊

市值 $ 930.81K$ 930.81K $ 930.81K 成交量（24H） $ 160.74K$ 160.74K $ 160.74K 完全稀釋市值 $ 10.89M$ 10.89M $ 10.89M 流通量 4.21M 4.21M 4.21M 總供應量 49,300,087.762232 49,300,087.762232 49,300,087.762232

uTrade 的目前市值為 $ 930.81K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 160.74K。UTT 的流通量為 4.21M，總供應量是 49300087.762232，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.89M。