USDu（USDU）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.999262 $ 0.999262 $ 0.999262 24H最低價 $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24H最高價 24H最低價 $ 0.999262$ 0.999262 $ 0.999262 24H最高價 $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 歷史最高 $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 最低價 $ 0.990456$ 0.990456 $ 0.990456 漲跌幅（1H） -0.03% 漲跌幅（1D） +0.00% 漲跌幅（7D） -0.05% 漲跌幅（7D） -0.05%

USDu（USDU）目前實時價格為 $0.999589。過去 24 小時內，USDU 的交易價格在 $ 0.999262 至 $ 1.0 之間波動，市場活躍度顯著。USDU 的歷史最高價為 $ 1.011，歷史最低價為 $ 0.990456。

從短期表現來看，USDU 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.03%，過去 24 小時內變動為 +0.00%，過去 7 天內累計變動為 -0.05%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

USDu（USDU）市場資訊

市值 $ 18.22M$ 18.22M $ 18.22M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 18.22M$ 18.22M $ 18.22M 流通量 18.23M 18.23M 18.23M 總供應量 18,226,917.368114 18,226,917.368114 18,226,917.368114

USDu 的目前市值為 $ 18.22M, 它過去 24 小時的交易量為 --。USDU 的流通量為 18.23M，總供應量是 18226917.368114，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 18.22M。