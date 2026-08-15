Universal USD 今日價格

Universal USD (USDU) 今日實時價格為 $ 1.001，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 USDU 兌 USD 的匯率為 $ 1.001 每 USDU。

Universal USD 目前市值在 $ 30,670,051 排名第 #-，流通供應量為 30.65M USDU。過去 24 小時內，USDU 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.002，而歷史最低價為 $ 0.997806。

短期表現方面，USDU 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 498.90。

Universal USD（USDU）市場資訊

市值 $ 30.67M$ 30.67M $ 30.67M 成交量（24H） $ 498.90$ 498.90 $ 498.90 完全稀釋市值 $ 30.67M$ 30.67M $ 30.67M 流通量 30.65M 30.65M 30.65M 總供應量 30,651,543.81 30,651,543.81 30,651,543.81

Universal USD 的目前市值為 $ 30.67M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 498.90。USDU 的流通量為 30.65M，總供應量是 30651543.81，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 30.67M。