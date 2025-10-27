Unit Plasma（UXPL）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.358508 24H最高價 $ 0.404754 歷史最高 $ 1.57 最低價 $ 0.339125 漲跌幅（1H） +0.34% 漲跌幅（1D） -9.83% 漲跌幅（7D） -12.62%

Unit Plasma（UXPL）目前實時價格為 $0.36336。過去 24 小時內，UXPL 的交易價格在 $ 0.358508 至 $ 0.404754 之間波動，市場活躍度顯著。UXPL 的歷史最高價為 $ 1.57，歷史最低價為 $ 0.339125。

從短期表現來看，UXPL 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.34%，過去 24 小時內變動為 -9.83%，過去 7 天內累計變動為 -12.62%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Unit Plasma（UXPL）市場資訊

市值 $ 130.76M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 3.63B 流通量 360.06M 總供應量 10,000,000,000.0

Unit Plasma 的目前市值為 $ 130.76M, 它過去 24 小時的交易量為 --。UXPL 的流通量為 360.06M，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.63B。