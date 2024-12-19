Typus 價格 (TYPUS)
今天 Typus (TYPUS) 的實時價格爲 0.055456 USD。目前其市值爲 $ 11.07M USD。TYPUS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Typus 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.28K USD
- Typus 當天價格變化爲 -3.39%
- 其循環供應量爲 200.00M USD
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今天內，Typus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00194814318872241。
在過去30天內，Typus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Typus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Typus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00194814318872241
|-3.39%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Typus 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.05%
-3.39%
-13.63%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Typus Finance, a real yield infrastructure on Sui, offers the easiest way to earn profits through its three flagship products: DeFi Options Vaults (DOVs), the principal-protected SAFU strategy, and Tails by Typus NFTs. By gamifying DeFi, Typus creates a fun and interactive experience for degens to seek dopamine-fueled excitement. Trade altcoins and meme coins with up to 1000x leverage, zero liquidation.
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|1 TYPUS 兌換 AUD
A$0.08817504
|1 TYPUS 兌換 GBP
￡0.04381024
|1 TYPUS 兌換 EUR
€0.05323776
|1 TYPUS 兌換 USD
$0.055456
|1 TYPUS 兌換 MYR
RM0.249552
|1 TYPUS 兌換 TRY
₺1.94539648
|1 TYPUS 兌換 JPY
¥8.7149104
|1 TYPUS 兌換 RUB
₽5.7230592
|1 TYPUS 兌換 INR
₹4.71986016
|1 TYPUS 兌換 IDR
Rp909.11460864
|1 TYPUS 兌換 PHP
₱3.27523136
|1 TYPUS 兌換 EGP
￡E.2.82326496
|1 TYPUS 兌換 BRL
R$0.34271808
|1 TYPUS 兌換 CAD
C$0.07930208
|1 TYPUS 兌換 BDT
৳6.62754656
|1 TYPUS 兌換 NGN
₦86.11152224
|1 TYPUS 兌換 UAH
₴2.32804288
|1 TYPUS 兌換 VES
Bs2.7728
|1 TYPUS 兌換 PKR
Rs15.43395936
|1 TYPUS 兌換 KZT
₸29.0949904
|1 TYPUS 兌換 THB
฿1.9160048
|1 TYPUS 兌換 TWD
NT$1.80952928
|1 TYPUS 兌換 CHF
Fr0.04935584
|1 TYPUS 兌換 HKD
HK$0.43089312
|1 TYPUS 兌換 MAD
.د.م0.55622368