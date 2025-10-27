TriasLab（TRIAS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.760133 24H最高價 $ 0.839771 歷史最高 $ 31.7 最低價 $ 0.631485 漲跌幅（1H） -0.20% 漲跌幅（1D） +0.66% 漲跌幅（7D） -14.82%

TriasLab（TRIAS）目前實時價格為 $0.79956。過去 24 小時內，TRIAS 的交易價格在 $ 0.760133 至 $ 0.839771 之間波動，市場活躍度顯著。TRIAS 的歷史最高價為 $ 31.7，歷史最低價為 $ 0.631485。

從短期表現來看，TRIAS 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.20%，過去 24 小時內變動為 +0.66%，過去 7 天內累計變動為 -14.82%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

TriasLab（TRIAS）市場資訊

市值 $ 8.00M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 8.00M 流通量 10.00M 總供應量 10,000,000.0

TriasLab 的目前市值為 $ 8.00M, 它過去 24 小時的交易量為 --。TRIAS 的流通量為 10.00M，總供應量是 10000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 8.00M。