The Root Network 今日價格

The Root Network (ROOT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 11.85%。目前 ROOT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ROOT。

The Root Network 目前市值在 $ 556,666 排名第 #-，流通供應量為 3.04B ROOT。過去 24 小時內，ROOT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.1313，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ROOT 在過去一小時內波動了 +14.68%，過去7 天內波動了 +418.13%。過去一天，總交易量達到 $ 7.17K。

The Root Network（ROOT）市場資訊

市值 $ 556.67K$ 556.67K $ 556.67K 成交量（24H） $ 7.17K$ 7.17K $ 7.17K 完全稀釋市值 $ 2.19M$ 2.19M $ 2.19M 流通量 3.04B 3.04B 3.04B 總供應量 12,000,000,000.0 12,000,000,000.0 12,000,000,000.0

The Root Network 的目前市值為 $ 556.67K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 7.17K。ROOT 的流通量為 3.04B，總供應量是 12000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.19M。