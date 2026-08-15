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Step App 目前實時價格為 0 USD。FITFI 市值為 631,954 USD。追蹤台灣的 FITFI 兌 USD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Step App 目前實時價格為 0 USD。FITFI 市值為 631,954 USD。追蹤台灣的 FITFI 兌 USD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Step App 價格 (FITFI)

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1 FITFI 兌換為 USD 的實時價格：

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$0.00013666$0.00013666
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mexc
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USD
Step App (FITFI) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 16:34:01 (UTC+8)

Step App 今日價格

Step App (FITFI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 6.93%。目前 FITFI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 FITFI。

Step App 目前市值在 $ 631,954 排名第 #-，流通供應量為 4.60B FITFI。過去 24 小時內，FITFI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.731881，而歷史最低價為 $ 0

短期表現方面，FITFI 在過去一小時內波動了 +2.21%，過去7 天內波動了 -16.95%。過去一天，總交易量達到 $ 1.94M

Step App（FITFI）市場資訊

$ 631.95K
$ 631.95K$ 631.95K

$ 1.94M
$ 1.94M$ 1.94M

$ 631.95K
$ 631.95K$ 631.95K

4.60B
4.60B 4.60B

4,600,000,000.0
4,600,000,000.0 4,600,000,000.0

Step App 的目前市值為 $ 631.95K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.94M。FITFI 的流通量為 4.60B，總供應量是 4600000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 631.95K

Step App 價格歷史 USD

24 小時價格變化區間：
$ 0
$ 0$ 0
24H最低價
$ 0
$ 0$ 0
24H最高價

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.731881
$ 0.731881$ 0.731881

$ 0
$ 0$ 0

+2.21%

-6.92%

-16.95%

-16.95%

Step App（FITFI）價格歷史 USD

今天內，Step App 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去30天內，Step App 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去60天內，Step App 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去90天內，Step App 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-6.92%
30天$ 0+130.29%
60天$ 0-43.76%
90天$ 0--

Step App 的價格預測

Step App（FITFI）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，FITFI 在 2030 年的目標價格為 $ --，預計增長率為 0.00%
Step App (FITFI) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Step App 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 $ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Step App 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Step App 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 FITFI 2026–2027 年價格的預測。

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽為市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Step App (FITFI) 資源

官網

類別 :

Avalanche EcosystemAvalanche L1BNB Chain Ecosystem

關於 Step App

Step App 的當前市場價格是多少？

Step App 的估值為 NT$，過去 24 小時內變動了 -6.92%。這反映了全球加密貨幣市場上最新供需狀況。

FITFI 有多少獨特持有者？

區塊鏈上有 -- 個持有者，這體現了 FITFI 的分佈情況與社群採用程度。持有者數量持續增加，通常被視為網絡參與度增強或長期興趣提升的信號。

Step App 在其原生區塊鏈上的活躍程度如何？

作為 -- 上的代幣，其活躍程度受錢包互動、網路手續費、抵押行為及智能合約使用情況影響。活躍度升高可能與更高的交易量或新興生態系統發展相關。

FITFI 的總流通供應量是多少？

目前流通供應量為 4600000000.0，這直接影響代幣的稀缺性與估值。供應量變化可能由發行、銷毀或解鎖時間表所導致。

Step App 的 24 小時交易量是多少？

Step App 在過去一天內產生了 NT$-- 的交易量，這顯示了該資產的交易活躍程度及其流動性深度。

FITFI 相較於 Smart Contract Platform,Sports,Gaming (GameFi),Yield Farming,NFT,BNB Chain Ecosystem,Avalanche Ecosystem,DaoMaker Launchpad,Play To Earn,Move To Earn,Step Network Ecosystem,Gaming Governance Token,Sports Games,Avalanche L1 競品表現如何？

與 Smart Contract Platform,Sports,Gaming (GameFi),Yield Farming,NFT,BNB Chain Ecosystem,Avalanche Ecosystem,DaoMaker Launchpad,Play To Earn,Move To Earn,Step Network Ecosystem,Gaming Governance Token,Sports Games,Avalanche L1 分類中的其他資產相比，FITFI 的勢頭受到市場情緒、投資者採用情況以及與 -- 相關的區塊鏈指標影響。

人們還問：關於Step App的其他問題

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Step App（FITFI）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
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02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

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$1.5029$1.5029

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