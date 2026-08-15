Step App 今日價格

Step App (FITFI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 6.93%。目前 FITFI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 FITFI。

Step App 目前市值在 $ 631,954 排名第 #-，流通供應量為 4.60B FITFI。過去 24 小時內，FITFI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.731881，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，FITFI 在過去一小時內波動了 +2.21%，過去7 天內波動了 -16.95%。過去一天，總交易量達到 $ 1.94M。

Step App（FITFI）市場資訊

市值 $ 631.95K$ 631.95K $ 631.95K 成交量（24H） $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M 完全稀釋市值 $ 631.95K$ 631.95K $ 631.95K 流通量 4.60B 4.60B 4.60B 總供應量 4,600,000,000.0 4,600,000,000.0 4,600,000,000.0

Step App 的目前市值為 $ 631.95K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.94M。FITFI 的流通量為 4.60B，總供應量是 4600000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 631.95K。