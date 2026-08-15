Staked ZIG 今日價格

Staked ZIG (STZIG) 今日實時價格為 $ 0.04041043，過去 24 小時內變化了 1.52%。目前 STZIG 兌 USD 的匯率為 $ 0.04041043 每 STZIG。

Staked ZIG 目前市值在 $ 20,203,794 排名第 #-，流通供應量為 500.00M STZIG。過去 24 小時內，STZIG 的交易價格在 $ 0.0388837（低點）和 $ 0.04275484（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.062633，而歷史最低價為 $ 0.0388837。

短期表現方面，STZIG 在過去一小時內波動了 +0.23%，過去7 天內波動了 -4.42%。過去一天，總交易量達到 $ 421.93K。

Staked ZIG（STZIG）市場資訊

市值 $ 20.20M$ 20.20M $ 20.20M 成交量（24H） $ 421.93K$ 421.93K $ 421.93K 完全稀釋市值 $ 20.20M$ 20.20M $ 20.20M 流通量 500.00M 500.00M 500.00M 總供應量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Staked ZIG 的目前市值為 $ 20.20M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 421.93K。STZIG 的流通量為 500.00M，總供應量是 500000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 20.20M。