Stablecomp 圖標

Stablecomp 價格 (SCOMP)

USD

Stablecomp (SCOMP) 實時價格圖表

$0.00110343
$0.00110343$0.00110343
+1.40%(1D)

今天 Stablecomp (SCOMP) 的價格

今天 Stablecomp (SCOMP) 的實時價格爲 0.00110343 USD。目前其市值爲 $ 93.25K USD。SCOMP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Stablecomp 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 57.02K USD
- Stablecomp 當天價格變化爲 +1.48%
- 其循環供應量爲 84.21M USD

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Stablecomp (SCOMP) 價格表現 USD

今天內，Stablecomp 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Stablecomp 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000482309
在過去60天內，Stablecomp 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001349950
在過去90天內，Stablecomp 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001435400256660292

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+1.48%
30天$ -0.0000482309-4.37%
60天$ -0.0001349950-12.23%
90天$ -0.0001435400256660292-11.51%

Stablecomp (SCOMP) 價格分析

Stablecomp 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0010803
$ 0.0010803$ 0.0010803

$ 0.00110919
$ 0.00110919$ 0.00110919

$ 0.100213
$ 0.100213$ 0.100213

-0.12%

+1.48%

+0.23%

Stablecomp (SCOMP) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 93.25K
$ 93.25K$ 93.25K

$ 57.02K
$ 57.02K$ 57.02K

84.21M
84.21M 84.21M

什麼是Stablecomp (SCOMP)

Stablecomp is the DeFi protocol focused on making it easy for users to earn yields on stablecoins.

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Stablecomp (SCOMP) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Stablecomp (SCOMP) 的其他問題

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SCOMP 兌換爲當地貨幣

1 SCOMP 兌換 AUD
A$0.0017875566
1 SCOMP 兌換 GBP
0.0008937783
1 SCOMP 兌換 EUR
0.0010703271
1 SCOMP 兌換 USD
$0.00110343
1 SCOMP 兌換 MYR
RM0.0049544007
1 SCOMP 兌換 TRY
0.0390834906
1 SCOMP 兌換 JPY
¥0.1739778081
1 SCOMP 兌換 RUB
0.1121415909
1 SCOMP 兌換 INR
0.0951046317
1 SCOMP 兌換 IDR
Rp18.0890134992
1 SCOMP 兌換 PHP
0.06510237
1 SCOMP 兌換 EGP
￡E.0.0557563179
1 SCOMP 兌換 BRL
R$0.0067529916
1 SCOMP 兌換 CAD
C$0.0015889392
1 SCOMP 兌換 BDT
0.1345963914
1 SCOMP 兌換 NGN
1.7107358034
1 SCOMP 兌換 UAH
0.0466530204
1 SCOMP 兌換 VES
Bs0.05848179
1 SCOMP 兌換 PKR
Rs0.3072721521
1 SCOMP 兌換 KZT
0.582280011
1 SCOMP 兌換 THB
฿0.0382669524
1 SCOMP 兌換 TWD
NT$0.0365345673
1 SCOMP 兌換 CHF
Fr0.0010041213
1 SCOMP 兌換 HKD
HK$0.0085846854
1 SCOMP 兌換 MAD
.د.م0.0110784372