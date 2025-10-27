SparkDEX（SPRK）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.0247366 24H最高價 $ 0.02590463 歷史最高 $ 0.04726344 最低價 $ 0.01998888 漲跌幅（1H） -0.37% 漲跌幅（1D） +0.29% 漲跌幅（7D） +2.55%

SparkDEX（SPRK）目前實時價格為 $0.0253293。過去 24 小時內，SPRK 的交易價格在 $ 0.0247366 至 $ 0.02590463 之間波動，市場活躍度顯著。SPRK 的歷史最高價為 $ 0.04726344，歷史最低價為 $ 0.01998888。

從短期表現來看，SPRK 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.37%，過去 24 小時內變動為 +0.29%，過去 7 天內累計變動為 +2.55%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

SparkDEX（SPRK）市場資訊

市值 $ 1.64M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 25.25M 流通量 64.56M 總供應量 996,361,701.0

SparkDEX 的目前市值為 $ 1.64M, 它過去 24 小時的交易量為 --。SPRK 的流通量為 64.56M，總供應量是 996361701.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 25.25M。