SparkDEX 目前實時價格為 0.0253293 USD。跟蹤 SPRK 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 SPRK 價格趨勢。

SparkDEX 價格 (SPRK)

1 SPRK 兌換為 USD 的實時價格：

$0.02534198
$0.02534198
+0.30%1D
此幣種數據來自第三方，MEXC 僅作為資料聚合平台。探索 MEXC 現貨查看已上線幣種！
SparkDEX (SPRK) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 22:45:30 (UTC+8)

SparkDEX（SPRK）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.0247366
$ 0.0247366
24H最低價
$ 0.02590463
$ 0.02590463
24H最高價

$ 0.0247366
$ 0.0247366

$ 0.02590463
$ 0.02590463

$ 0.04726344
$ 0.04726344

$ 0.01998888
$ 0.01998888

-0.37%

+0.29%

+2.55%

+2.55%

SparkDEX（SPRK）目前實時價格為 $0.0253293。過去 24 小時內，SPRK 的交易價格在 $ 0.0247366$ 0.02590463 之間波動，市場活躍度顯著。SPRK 的歷史最高價為 $ 0.04726344，歷史最低價為 $ 0.01998888

從短期表現來看，SPRK 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.37%，過去 24 小時內變動為 +0.29%，過去 7 天內累計變動為 +2.55%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

SparkDEX（SPRK）市場資訊

$ 1.64M
$ 1.64M

--
--

$ 25.25M
$ 25.25M

64.56M
64.56M

996,361,701.0
996,361,701.0

SparkDEX 的目前市值為 $ 1.64M, 它過去 24 小時的交易量為 --。SPRK 的流通量為 64.56M，總供應量是 996361701.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 25.25M

SparkDEX（SPRK）價格歷史 USD

今天內，SparkDEX 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去30天內，SparkDEX 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0091347714
在過去60天內，SparkDEX 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0048446110
在過去90天內，SparkDEX 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.29%
30天$ -0.0091347714-36.06%
60天$ -0.0048446110-19.12%
90天$ 0--

什麼是SparkDEX (SPRK)

SparkDEX is an all-in-one DeFi Hub on Flare Network, featuring a perpetual exchange designed for advanced cryptocurrency trading. Built on the Flare Network, it provides tools for traders, liquidity providers, and yield farmers to execute sophisticated strategies in a seamless and efficient environment. SparkDEX is pioneering next-generation DeFi by harnessing major developments in artificial intelligence, high-performance DeFi tooling, and on-chain data aggregation and analytics

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽為市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

SparkDEX (SPRK) 資源

SparkDEX 價格預測 (USD)

SparkDEX（SPRK）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 SparkDEX（SPRK）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 SparkDEX 的長期和短期價格預測。

現在就查看 SparkDEX 價格預測

SPRK 兌換為當地貨幣

SparkDEX（SPRK）代幣經濟

了解 SparkDEX（SPRK）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 SPRK 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 SparkDEX (SPRK) 的其他問題

SparkDEX（SPRK）今日價格是多少？
SPRK 實時價格為 0.0253293 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 SPRK 兌 USD 的價格是多少？
目前 SPRK 兌 USD 的價格為 $ 0.0253293。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
SparkDEX 的市值是多少？
SPRK 的市值為 $ 1.64M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
SPRK 的流通供應量是多少？
SPRK 的流通供應量為 64.56M USD
SPRK 的歷史最高價（ATH）是多少？
SPRK 的歷史最高價是 0.04726344 USD
SPRK 的歷史最低價（ATL）是多少？
SPRK 的歷史最低價是 0.01998888 USD
SPRK 的交易量是多少？
SPRK 的 24 小時實時交易量為 -- USD
SPRK 今年會漲嗎？
SPRK 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 SPRK 價格預測 獲取更深入的分析。
SparkDEX（SPRK）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

