Spain 今日價格

Spain (SPAIN) 今日實時價格為 $ 0.161077，過去 24 小時內變化了 0.59%。目前 SPAIN 兌 USD 的匯率為 $ 0.161077 每 SPAIN。

Spain 目前市值在 $ 1,013,911 排名第 #-，流通供應量為 6.29M SPAIN。過去 24 小時內，SPAIN 的交易價格在 $ 0.156326（低點）和 $ 0.166868（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.919625，而歷史最低價為 $ 0.156326。

短期表現方面，SPAIN 在過去一小時內波動了 +0.48%，過去7 天內波動了 -13.91%。過去一天，總交易量達到 $ 49.29K。

Spain（SPAIN）市場資訊

市值 $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M 成交量（24H） $ 49.29K$ 49.29K $ 49.29K 完全稀釋市值 $ 3.80M$ 3.80M $ 3.80M 流通量 6.29M 6.29M 6.29M 總供應量 29,012,176.0 29,012,176.0 29,012,176.0

Spain 的目前市值為 $ 1.01M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 49.29K。SPAIN 的流通量為 6.29M，總供應量是 29012176.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.80M。