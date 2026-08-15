Solano 今日價格

Solano (SOLANO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.23%。目前 SOLANO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SOLANO。

Solano 目前市值在 $ 24,418 排名第 #-，流通供應量為 988.18M SOLANO。過去 24 小時內，SOLANO 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SOLANO 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 +42.90%。過去一天，總交易量達到 --。

Solano（SOLANO）市場資訊

市值 $ 24.42K$ 24.42K $ 24.42K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 24.42K$ 24.42K $ 24.42K 流通量 988.18M 988.18M 988.18M 總供應量 988,183,483.444394 988,183,483.444394 988,183,483.444394

Solano 的目前市值為 $ 24.42K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SOLANO 的流通量為 988.18M，總供應量是 988183483.444394，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 24.42K。