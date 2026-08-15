Solama 今日價格

Solama (SOLAMA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.97%。目前 SOLAMA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SOLAMA。

Solama 目前市值在 $ 367,113 排名第 #-，流通供應量為 675.24M SOLAMA。過去 24 小時內，SOLAMA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.15101，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SOLAMA 在過去一小時內波動了 +3.06%，過去7 天內波動了 -13.92%。過去一天，總交易量達到 $ 38.75K。

Solama（SOLAMA）市場資訊

市值 $ 367.11K$ 367.11K $ 367.11K 成交量（24H） $ 38.75K$ 38.75K $ 38.75K 完全稀釋市值 $ 367.11K$ 367.11K $ 367.11K 流通量 675.24M 675.24M 675.24M 總供應量 675,241,698.466256 675,241,698.466256 675,241,698.466256

Solama 的目前市值為 $ 367.11K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 38.75K。SOLAMA 的流通量為 675.24M，總供應量是 675241698.466256，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 367.11K。