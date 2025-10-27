Shack Token（SHACK）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.02582517 24H最高價 $ 0.02851533 歷史最高 $ 0.02851533 最低價 $ 0.00495461 漲跌幅（1H） -1.13% 漲跌幅（1D） +2.57% 漲跌幅（7D） +17.78%

Shack Token（SHACK）目前實時價格為 $0.0276058。過去 24 小時內，SHACK 的交易價格在 $ 0.02582517 至 $ 0.02851533 之間波動，市場活躍度顯著。SHACK 的歷史最高價為 $ 0.02851533，歷史最低價為 $ 0.00495461。

從短期表現來看，SHACK 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.13%，過去 24 小時內變動為 +2.57%，過去 7 天內累計變動為 +17.78%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Shack Token（SHACK）市場資訊

市值 $ 10.96M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 27.61M 流通量 397.11M 總供應量 999,996,523.400132

Shack Token 的目前市值為 $ 10.96M, 它過去 24 小時的交易量為 --。SHACK 的流通量為 397.11M，總供應量是 999996523.400132，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 27.61M。