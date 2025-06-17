Session Token 價格 (SESH)
今天 Session Token (SESH) 的實時價格爲 0.092752 USD。目前其市值爲 $ 7.35M USD。SESH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Session Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Session Token 當天價格變化爲 -2.51%
- 其循環供應量爲 79.22M USD
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今天內，Session Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00239608283280003。
在過去30天內，Session Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Session Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Session Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00239608283280003
|-2.51%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Session Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.55%
-2.51%
-28.47%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Session is a decentralized messaging app that offers end-to-end encryption, robust metadata protection and onion routing for secure and anonymous communication. With over 1 million monthly active users, Session is a user-friendly alternative to centralized messaging apps. Session Token (SESH) is the incentive layer for Session's censorship-resistant DePIN and a utility token that unlocks premium app features.
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|1 SESH 兌換 VND
₫2,440.76888
|1 SESH 兌換 AUD
A$0.14191056
|1 SESH 兌換 GBP
￡0.06770896
|1 SESH 兌換 EUR
€0.07976672
|1 SESH 兌換 USD
$0.092752
|1 SESH 兌換 MYR
RM0.39326848
|1 SESH 兌換 TRY
₺3.65257376
|1 SESH 兌換 JPY
¥13.4397648
|1 SESH 兌換 RUB
₽7.29865488
|1 SESH 兌換 INR
₹8.00635264
|1 SESH 兌換 IDR
Rp1,520.52434688
|1 SESH 兌換 KRW
₩127.05725472
|1 SESH 兌換 PHP
₱5.26924112
|1 SESH 兌換 EGP
￡E.4.64780272
|1 SESH 兌換 BRL
R$0.50735344
|1 SESH 兌換 CAD
C$0.1252152
|1 SESH 兌換 BDT
৳11.33800448
|1 SESH 兌換 NGN
₦143.35656368
|1 SESH 兌換 UAH
₴3.85199056
|1 SESH 兌換 VES
Bs9.460704
|1 SESH 兌換 PKR
Rs26.2673664
|1 SESH 兌換 KZT
₸47.5400376
|1 SESH 兌換 THB
฿3.02000512
|1 SESH 兌換 TWD
NT$2.73896656
|1 SESH 兌換 AED
د.إ0.34039984
|1 SESH 兌換 CHF
Fr0.07512912
|1 SESH 兌換 HKD
HK$0.72717568
|1 SESH 兌換 MAD
.د.م0.8440432
|1 SESH 兌換 MXN
$1.75579536