Sendcoin 今日價格

Sendcoin (SEND) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.58%。目前 SEND 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SEND。

Sendcoin 目前市值在 $ 62,555 排名第 #-，流通供應量為 1000.00M SEND。過去 24 小時內，SEND 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.162592，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SEND 在過去一小時內波動了 -0.16%，過去7 天內波動了 -6.11%。過去一天，總交易量達到 --。

Sendcoin（SEND）市場資訊

市值 $ 62.56K$ 62.56K $ 62.56K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 62.56K$ 62.56K $ 62.56K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 總供應量 999,999,941.24 999,999,941.24 999,999,941.24

Sendcoin 的目前市值為 $ 62.56K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SEND 的流通量為 1000.00M，總供應量是 999999941.24，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 62.56K。