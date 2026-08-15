Securitize 今日價格

Securitize (SECZ) 今日實時價格為 $ 5.61，過去 24 小時內變化了 1.58%。目前 SECZ 兌 USD 的匯率為 $ 5.61 每 SECZ。

Securitize 目前市值在 $ 22,585,041 排名第 #-，流通供應量為 4.03M SECZ。過去 24 小時內，SECZ 的交易價格在 $ 5.61（低點）和 $ 5.7（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 7.87，而歷史最低價為 $ 5.61。

短期表現方面，SECZ 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -27.23%。過去一天，總交易量達到 $ 0.00。

Securitize（SECZ）市場資訊

市值 $ 22.59M$ 22.59M $ 22.59M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀釋市值 $ 145.18M$ 145.18M $ 145.18M 流通量 4.03M 4.03M 4.03M 總供應量 25,878,399.0 25,878,399.0 25,878,399.0

Securitize 的目前市值為 $ 22.59M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.00。SECZ 的流通量為 4.03M，總供應量是 25878399.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 145.18M。