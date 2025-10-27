Robotexon（ROX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00403706 24H最高價 $ 0.00436658 歷史最高 $ 0.03880303 最低價 $ 0.00291126 漲跌幅（1H） -0.31% 漲跌幅（1D） +3.54% 漲跌幅（7D） +30.78%

Robotexon（ROX）目前實時價格為 $0.00432207。過去 24 小時內，ROX 的交易價格在 $ 0.00403706 至 $ 0.00436658 之間波動，市場活躍度顯著。ROX 的歷史最高價為 $ 0.03880303，歷史最低價為 $ 0.00291126。

從短期表現來看，ROX 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.31%，過去 24 小時內變動為 +3.54%，過去 7 天內累計變動為 +30.78%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Robotexon（ROX）市場資訊

市值 $ 302.52K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 432.17K 流通量 70.00M 總供應量 100,000,000.0

Robotexon 的目前市值為 $ 302.52K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ROX 的流通量為 70.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 432.17K。