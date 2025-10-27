Robotexon 目前實時價格為 0.00432207 USD。跟蹤 ROX 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 ROX 價格趨勢。Robotexon 目前實時價格為 0.00432207 USD。跟蹤 ROX 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 ROX 價格趨勢。

Robotexon 圖標

Robotexon 價格 (ROX)

未上架

1 ROX 兌換為 USD 的實時價格：

$0.00432207
$0.00432207
+3.50%1D
USD
Robotexon (ROX) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 23:38:54 (UTC+8)

Robotexon（ROX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.00403706
$ 0.00403706
24H最低價
$ 0.00436658
$ 0.00436658
24H最高價

$ 0.00403706
$ 0.00403706

$ 0.00436658
$ 0.00436658

$ 0.03880303
$ 0.03880303

$ 0.00291126
$ 0.00291126

-0.31%

+3.54%

+30.78%

+30.78%

Robotexon（ROX）目前實時價格為 $0.00432207。過去 24 小時內，ROX 的交易價格在 $ 0.00403706$ 0.00436658 之間波動，市場活躍度顯著。ROX 的歷史最高價為 $ 0.03880303，歷史最低價為 $ 0.00291126

從短期表現來看，ROX 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.31%，過去 24 小時內變動為 +3.54%，過去 7 天內累計變動為 +30.78%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Robotexon（ROX）市場資訊

$ 302.52K
$ 302.52K

--
--

$ 432.17K
$ 432.17K

70.00M
70.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

Robotexon 的目前市值為 $ 302.52K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ROX 的流通量為 70.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 432.17K

Robotexon（ROX）價格歷史 USD

今天內，Robotexon 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.00014773
在過去30天內，Robotexon 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0025713775
在過去60天內，Robotexon 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去90天內，Robotexon 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00014773+3.54%
30天$ -0.0025713775-59.49%
60天$ 0--
90天$ 0--

什麼是Robotexon (ROX)

Robotexon is building the world’s first monetization layer for robotics intelligence.

Every robot is trained in simulations before it hits the real world, but 70–80% of that work goes unpaid. Robotexon turns those simulation outputs — control models, datasets, mission profiles — into verifiable, tokenized assets with built-in licensing and lifetime royalties.

At the core is XTRON Core™, our proprietary engine that standardizes, secures, and prepares robotics data for on-chain publishing. These assets are sold in the Robotexon Marketplace, already integrated with major Chinese robotics manufacturers, creating demand-side liquidity from day one.

Train once, earn forever — every sale, license, and royalty flows through the Robotexon token, building a self-sustaining economy in a $200B+ industry.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽為市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Robotexon (ROX) 資源

Robotexon 價格預測 (USD)

Robotexon（ROX）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Robotexon（ROX）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Robotexon 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Robotexon 價格預測

ROX 兌換為當地貨幣

Robotexon（ROX）代幣經濟

了解 Robotexon（ROX）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 ROX 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 Robotexon (ROX) 的其他問題

Robotexon（ROX）今日價格是多少？
ROX 實時價格為 0.00432207 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 ROX 兌 USD 的價格是多少？
目前 ROX 兌 USD 的價格為 $ 0.00432207。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Robotexon 的市值是多少？
ROX 的市值為 $ 302.52K USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
ROX 的流通供應量是多少？
ROX 的流通供應量為 70.00M USD
ROX 的歷史最高價（ATH）是多少？
ROX 的歷史最高價是 0.03880303 USD
ROX 的歷史最低價（ATL）是多少？
ROX 的歷史最低價是 0.00291126 USD
ROX 的交易量是多少？
ROX 的 24 小時實時交易量為 -- USD
ROX 今年會漲嗎？
ROX 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 ROX 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 23:38:54 (UTC+8)

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

$114,974.71

$4,163.97

$0.05840

$200.20

$5.1870

$4,163.97

$114,974.71

$200.20

$2.6557

$0.20290

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.001215

$0.02384

$0.1741

$0.02384

$0.04604

$0.0003397

$0.0000000000000000237

