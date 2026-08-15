RIPS 今日價格

RIPS (RIPS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.10%。目前 RIPS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 RIPS。

RIPS 目前市值在 $ 48,798 排名第 #-，流通供應量為 31.49B RIPS。過去 24 小時內，RIPS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1,461,295,072,855，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，RIPS 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 -10.31%。過去一天，總交易量達到 --。

RIPS（RIPS）市場資訊

市值 $ 48.80K$ 48.80K $ 48.80K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 77.91K$ 77.91K $ 77.91K 流通量 31.49B 31.49B 31.49B 總供應量 70,000,000,000.0 70,000,000,000.0 70,000,000,000.0

RIPS 的目前市值為 $ 48.80K, 它過去 24 小時的交易量為 --。RIPS 的流通量為 31.49B，總供應量是 70000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 77.91K。