Ren 今日價格

Ren (REN) 今日實時價格為 $ 0.0032948，過去 24 小時內變化了 0.35%。目前 REN 兌 USD 的匯率為 $ 0.0032948 每 REN。

Ren 目前市值在 $ 3,294,760 排名第 #-，流通供應量為 1.00B REN。過去 24 小時內，REN 的交易價格在 $ 0.00314843（低點）和 $ 0.00330441（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.8，而歷史最低價為 $ 0.00248327。

短期表現方面，REN 在過去一小時內波動了 +4.00%，過去7 天內波動了 +1.69%。過去一天，總交易量達到 $ 214.80K。

Ren（REN）市場資訊

市值 $ 3.29M$ 3.29M $ 3.29M 成交量（24H） $ 214.80K$ 214.80K $ 214.80K 完全稀釋市值 $ 3.29M$ 3.29M $ 3.29M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Ren 的目前市值為 $ 3.29M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 214.80K。REN 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.29M。