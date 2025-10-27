Ref Finance（REF）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.108496 $ 0.108496 $ 0.108496 24H最低價 $ 0.113767 $ 0.113767 $ 0.113767 24H最高價 24H最低價 $ 0.108496$ 0.108496 $ 0.108496 24H最高價 $ 0.113767$ 0.113767 $ 0.113767 歷史最高 $ 10.64$ 10.64 $ 10.64 最低價 $ 0.04128611$ 0.04128611 $ 0.04128611 漲跌幅（1H） -0.81% 漲跌幅（1D） -0.96% 漲跌幅（7D） +0.38% 漲跌幅（7D） +0.38%

Ref Finance（REF）目前實時價格為 $0.110101。過去 24 小時內，REF 的交易價格在 $ 0.108496 至 $ 0.113767 之間波動，市場活躍度顯著。REF 的歷史最高價為 $ 10.64，歷史最低價為 $ 0.04128611。

從短期表現來看，REF 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.81%，過去 24 小時內變動為 -0.96%，過去 7 天內累計變動為 +0.38%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Ref Finance（REF）市場資訊

市值 $ 4.30M$ 4.30M $ 4.30M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 11.01M$ 11.01M $ 11.01M 流通量 39.03M 39.03M 39.03M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Ref Finance 的目前市值為 $ 4.30M, 它過去 24 小時的交易量為 --。REF 的流通量為 39.03M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.01M。