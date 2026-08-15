PYTHIA 今日價格

PYTHIA (PYTHIA) 今日實時價格為 $ 0.00818939，過去 24 小時內變化了 5.12%。目前 PYTHIA 兌 USD 的匯率為 $ 0.00818939 每 PYTHIA。

PYTHIA 目前市值在 $ 8,174,256 排名第 #-，流通供應量為 998.16M PYTHIA。過去 24 小時內，PYTHIA 的交易價格在 $ 0.0081897（低點）和 $ 0.0086867（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.125047，而歷史最低價為 $ 0.00413184。

短期表現方面，PYTHIA 在過去一小時內波動了 -1.09%，過去7 天內波動了 -7.87%。過去一天，總交易量達到 $ 10.24K。

PYTHIA（PYTHIA）市場資訊

市值 $ 8.17M$ 8.17M $ 8.17M 成交量（24H） $ 10.24K$ 10.24K $ 10.24K 完全稀釋市值 $ 8.17M$ 8.17M $ 8.17M 流通量 998.16M 998.16M 998.16M 總供應量 998,158,027.050697 998,158,027.050697 998,158,027.050697

PYTHIA 的目前市值為 $ 8.17M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 10.24K。PYTHIA 的流通量為 998.16M，總供應量是 998158027.050697，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 8.17M。