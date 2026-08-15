pupfun 今日價格

pupfun (PUP) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.42%。目前 PUP 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PUP。

pupfun 目前市值在 $ 71,331 排名第 #-，流通供應量為 999.16M PUP。過去 24 小時內，PUP 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PUP 在過去一小時內波動了 -0.07%，過去7 天內波動了 -10.17%。過去一天，總交易量達到 --。

pupfun（PUP）市場資訊

市值 $ 71.33K$ 71.33K $ 71.33K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 71.33K$ 71.33K $ 71.33K 流通量 999.16M 999.16M 999.16M 總供應量 999,155,289.304918 999,155,289.304918 999,155,289.304918

pupfun 的目前市值為 $ 71.33K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PUP 的流通量為 999.16M，總供應量是 999155289.304918，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 71.33K。