PUMPCADE 今日價格

PUMPCADE (PUMPCADE) 今日實時價格為 $ 0.01115166，過去 24 小時內變化了 7.56%。目前 PUMPCADE 兌 USD 的匯率為 $ 0.01115166 每 PUMPCADE。

PUMPCADE 目前市值在 $ 11,142,894 排名第 #-，流通供應量為 998.99M PUMPCADE。過去 24 小時內，PUMPCADE 的交易價格在 $ 0.01018732（低點）和 $ 0.01282481（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0484425，而歷史最低價為 $ 0.00158788。

短期表現方面，PUMPCADE 在過去一小時內波動了 +0.03%，過去7 天內波動了 -25.13%。過去一天，總交易量達到 $ 572.85K。

PUMPCADE（PUMPCADE）市場資訊

市值 $ 11.14M$ 11.14M $ 11.14M 成交量（24H） $ 572.85K$ 572.85K $ 572.85K 完全稀釋市值 $ 11.14M$ 11.14M $ 11.14M 流通量 998.99M 998.99M 998.99M 總供應量 998,990,022.481023 998,990,022.481023 998,990,022.481023

PUMPCADE 的目前市值為 $ 11.14M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 572.85K。PUMPCADE 的流通量為 998.99M，總供應量是 998990022.481023，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.14M。