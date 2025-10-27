Project 89（PROJECT89）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00440381 24H最高價 $ 0.00481309 歷史最高 $ 0.00642953 最低價 $ 0.00245933 漲跌幅（1H） +0.60% 漲跌幅（1D） -0.74% 漲跌幅（7D） -9.85%

Project 89（PROJECT89）目前實時價格為 $0.00443044。過去 24 小時內，PROJECT89 的交易價格在 $ 0.00440381 至 $ 0.00481309 之間波動，市場活躍度顯著。PROJECT89 的歷史最高價為 $ 0.00642953，歷史最低價為 $ 0.00245933。

從短期表現來看，PROJECT89 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.60%，過去 24 小時內變動為 -0.74%，過去 7 天內累計變動為 -9.85%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Project 89（PROJECT89）市場資訊

市值 $ 6.07M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 6.07M 流通量 1.37B 總供應量 1,374,832,674.548392

Project 89 的目前市值為 $ 6.07M, 它過去 24 小時的交易量為 --。PROJECT89 的流通量為 1.37B，總供應量是 1374832674.548392，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.07M。