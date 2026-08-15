Prize Protocol 今日價格

Prize Protocol (PRIZE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.06%。目前 PRIZE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PRIZE。

Prize Protocol 目前市值在 $ 44,413,128 排名第 #-，流通供應量為 50.58B PRIZE。過去 24 小時內，PRIZE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PRIZE 在過去一小時內波動了 -0.03%，過去7 天內波動了 +2.70%。過去一天，總交易量達到 $ 44.81K。

Prize Protocol（PRIZE）市場資訊

市值 $ 44.41M$ 44.41M $ 44.41M 成交量（24H） $ 44.81K$ 44.81K $ 44.81K 完全稀釋市值 $ 87.82M$ 87.82M $ 87.82M 流通量 50.58B 50.58B 50.58B 總供應量 99,999,997,830.79004 99,999,997,830.79004 99,999,997,830.79004

Prize Protocol 的目前市值為 $ 44.41M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 44.81K。PRIZE 的流通量為 50.58B，總供應量是 99999997830.79004，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 87.82M。