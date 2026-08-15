Print 今日價格

Print (PRINT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.11%。目前 PRINT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PRINT。

Print 目前市值在 $ 785,169 排名第 #-，流通供應量為 850.00M PRINT。過去 24 小時內，PRINT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00657453，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PRINT 在過去一小時內波動了 -0.01%，過去7 天內波動了 +15.23%。過去一天，總交易量達到 $ 2.88K。

Print（PRINT）市場資訊

市值 $ 785.17K$ 785.17K $ 785.17K 成交量（24H） $ 2.88K$ 2.88K $ 2.88K 完全稀釋市值 $ 858.65K$ 858.65K $ 858.65K 流通量 850.00M 850.00M 850.00M 總供應量 999,996,147.776878 999,996,147.776878 999,996,147.776878

Print 的目前市值為 $ 785.17K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.88K。PRINT 的流通量為 850.00M，總供應量是 999996147.776878，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 858.65K。