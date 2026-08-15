Polywog 今日價格

Polywog (POLYWOG) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.01%。目前 POLYWOG 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 POLYWOG。

Polywog 目前市值在 $ 23,419 排名第 #-，流通供應量為 999.98M POLYWOG。過去 24 小時內，POLYWOG 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，POLYWOG 在過去一小時內波動了 -0.01%，過去7 天內波動了 +3.36%。過去一天，總交易量達到 --。

Polywog（POLYWOG）市場資訊

市值 $ 23.42K$ 23.42K $ 23.42K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 23.42K$ 23.42K $ 23.42K 流通量 999.98M 999.98M 999.98M 總供應量 999,983,866.749642 999,983,866.749642 999,983,866.749642

Polywog 的目前市值為 $ 23.42K, 它過去 24 小時的交易量為 --。POLYWOG 的流通量為 999.98M，總供應量是 999983866.749642，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 23.42K。