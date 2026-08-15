Plutus 今日價格

Plutus (PLUTUS) 今日實時價格為 $ 0.00300328，過去 24 小時內變化了 4.56%。目前 PLUTUS 兌 USD 的匯率為 $ 0.00300328 每 PLUTUS。

Plutus 目前市值在 $ 235,063 排名第 #-，流通供應量為 77.46M PLUTUS。過去 24 小時內，PLUTUS 的交易價格在 $ 0.00282804（低點）和 $ 0.00300328（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.05021，而歷史最低價為 $ 0.00282804。

短期表現方面，PLUTUS 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -5.20%。過去一天，總交易量達到 $ 198.68。

Plutus（PLUTUS）市場資訊

市值 $ 235.06K$ 235.06K $ 235.06K 成交量（24H） $ 198.68$ 198.68 $ 198.68 完全稀釋市值 $ 390.43K$ 390.43K $ 390.43K 流通量 77.46M 77.46M 77.46M 總供應量 108,000,000.0 108,000,000.0 108,000,000.0

Plutus 的目前市值為 $ 235.06K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 198.68。PLUTUS 的流通量為 77.46M，總供應量是 108000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 390.43K。