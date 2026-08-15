PlayDapp 今日價格

PlayDapp (PDA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.01%。目前 PDA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PDA。

PlayDapp 目前市值在 $ 549,073 排名第 #-，流通供應量為 656.50M PDA。過去 24 小時內，PDA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 3.74，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PDA 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 -5.06%。過去一天，總交易量達到 $ 19.17K。

PlayDapp（PDA）市場資訊

市值 $ 549.07K$ 549.07K $ 549.07K 成交量（24H） $ 19.17K$ 19.17K $ 19.17K 完全稀釋市值 $ 585.45K$ 585.45K $ 585.45K 流通量 656.50M 656.50M 656.50M 總供應量 700,000,000.0 700,000,000.0 700,000,000.0

PlayDapp 的目前市值為 $ 549.07K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 19.17K。PDA 的流通量為 656.50M，總供應量是 700000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 585.45K。