PepeFork 今日價格

PepeFork (PORK) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.38%。目前 PORK 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PORK。

PepeFork 目前市值在 $ 5,650,211 排名第 #-，流通供應量為 330.43T PORK。過去 24 小時內，PORK 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PORK 在過去一小時內波動了 -0.17%，過去7 天內波動了 +16.49%。過去一天，總交易量達到 --。

PepeFork（PORK）市場資訊

市值 $ 5.65M$ 5.65M $ 5.65M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 5.65M$ 5.65M $ 5.65M 流通量 330.43T 330.43T 330.43T 總供應量 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

PepeFork 的目前市值為 $ 5.65M, 它過去 24 小時的交易量為 --。PORK 的流通量為 330.43T，總供應量是 420690000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.65M。