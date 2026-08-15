OpenOcean 今日價格

OpenOcean (OOE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 9.01%。目前 OOE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 OOE。

OpenOcean 目前市值在 $ 137,766 排名第 #-，流通供應量為 574.53M OOE。過去 24 小時內，OOE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.034，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，OOE 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -26.38%。過去一天，總交易量達到 $ 21.21K。

OpenOcean（OOE）市場資訊

市值 $ 137.77K$ 137.77K $ 137.77K 成交量（24H） $ 21.21K$ 21.21K $ 21.21K 完全稀釋市值 $ 239.79K$ 239.79K $ 239.79K 流通量 574.53M 574.53M 574.53M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

OpenOcean 的目前市值為 $ 137.77K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 21.21K。OOE 的流通量為 574.53M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 239.79K。