OCEAN 今日價格

OCEAN (OCEAN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.71%。目前 OCEAN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 OCEAN。

OCEAN 目前市值在 $ 590,775 排名第 #-，流通供應量為 420.68T OCEAN。過去 24 小時內，OCEAN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，OCEAN 在過去一小時內波動了 +0.03%，過去7 天內波動了 -1.35%。過去一天，總交易量達到 --。

OCEAN（OCEAN）市場資訊

市值 $ 590.78K$ 590.78K $ 590.78K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 590.78K$ 590.78K $ 590.78K 流通量 420.68T 420.68T 420.68T 總供應量 420,676,767,676,767.0 420,676,767,676,767.0 420,676,767,676,767.0

OCEAN 的目前市值為 $ 590.78K, 它過去 24 小時的交易量為 --。OCEAN 的流通量為 420.68T，總供應量是 420676767676767.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 590.78K。