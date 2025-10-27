Nya（NYA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 24H最低價 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 0 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） +0.28% 漲跌幅（1D） -0.07% 漲跌幅（7D） +0.73%

Nya（NYA）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，NYA 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。NYA 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，NYA 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.28%，過去 24 小時內變動為 -0.07%，過去 7 天內累計變動為 +0.73%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Nya（NYA）市場資訊

市值 $ 4.59M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 4.60M 流通量 36.77T 總供應量 36,830,899,415,101.91

Nya 的目前市值為 $ 4.59M, 它過去 24 小時的交易量為 --。NYA 的流通量為 36.77T，總供應量是 36830899415101.91，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.60M。