NULL MATRIX 價格 (NULL)
今天 NULL MATRIX (NULL) 的實時價格爲 53.15 USD。目前其市值爲 $ 496.86K USD。NULL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
NULL MATRIX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 18.08K USD
- NULL MATRIX 當天價格變化爲 -9.87%
- 其循環供應量爲 9.38K USD
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今天內，NULL MATRIX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -5.82175569877371。
在過去30天內，NULL MATRIX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -41.9940382300。
在過去60天內，NULL MATRIX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，NULL MATRIX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -5.82175569877371
|-9.87%
|30天
|$ -41.9940382300
|-79.01%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
NULL MATRIX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.81%
-9.87%
-28.12%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
NULL Matrix is a deflationary token (starting 10k NULL tokens) that utilizes a renounced immutable contract to accumulate trading fees from every transactions to burn NULL tokens every 8 hours. The NULL Matrix created 10 managed liquidity pools on Base chain. The 10 tokens that were picked were the top volumes tokens on Base at inception on Oct 20, 2024. Since the NULL Matrix owns and manages the 10 liquidity pools, it can accumulate the trading fees from each LP (most are 1%) and store it within the smart contract. Every 8 hours, it will utilize the fees collected to buy NULL and burn them. Since there are so many liquidity pairing now, it can accumulate fees faster and faster as each LP paired with the top volumes coins on base will create massive price inequalities between each LP. Arbitrage bots, users and uniswap router will automatically arbitrage all the LP to equalize the price, thus generating massive amount of transactions that goes through the Null Matrix thus creating a steady burning mechanism of the 10k supplies.
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|1 NULL 兌換 AUD
A$85.04
|1 NULL 兌換 GBP
￡41.9885
|1 NULL 兌換 EUR
€51.024
|1 NULL 兌換 USD
$53.15
|1 NULL 兌換 MYR
RM239.175
|1 NULL 兌換 TRY
₺1,863.9705
|1 NULL 兌換 JPY
¥8,340.8295
|1 NULL 兌換 RUB
₽5,497.836
|1 NULL 兌換 INR
₹4,524.128
|1 NULL 兌換 IDR
Rp871,311.336
|1 NULL 兌換 PHP
₱3,139.039
|1 NULL 兌換 EGP
￡E.2,705.8665
|1 NULL 兌換 BRL
R$332.719
|1 NULL 兌換 CAD
C$76.0045
|1 NULL 兌換 BDT
৳6,351.9565
|1 NULL 兌換 NGN
₦82,658.88
|1 NULL 兌換 UAH
₴2,231.237
|1 NULL 兌換 VES
Bs2,657.5
|1 NULL 兌換 PKR
Rs14,792.1765
|1 NULL 兌換 KZT
₸27,885.1475
|1 NULL 兌換 THB
฿1,836.3325
|1 NULL 兌換 TWD
NT$1,735.879
|1 NULL 兌換 CHF
Fr47.3035
|1 NULL 兌換 HKD
HK$412.9755
|1 NULL 兌換 MAD
.د.م533.0945