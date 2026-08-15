NPRO 今日價格

NPRO (NPRO) 今日實時價格為 $ 0.21804，過去 24 小時內變化了 4.55%。目前 NPRO 兌 USD 的匯率為 $ 0.21804 每 NPRO。

NPRO 目前市值在 $ 390,945 排名第 #-，流通供應量為 1.79M NPRO。過去 24 小時內，NPRO 的交易價格在 $ 0.205038（低點）和 $ 0.219048（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.993382，而歷史最低價為 $ 0.168845。

短期表現方面，NPRO 在過去一小時內波動了 -0.02%，過去7 天內波動了 +2.07%。過去一天，總交易量達到 $ 2.38K。

NPRO（NPRO）市場資訊

市值 $ 390.95K$ 390.95K $ 390.95K 成交量（24H） $ 2.38K$ 2.38K $ 2.38K 完全稀釋市值 $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M 流通量 1.79M 1.79M 1.79M 總供應量 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

NPRO 的目前市值為 $ 390.95K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.38K。NPRO 的流通量為 1.79M，總供應量是 10000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.18M。