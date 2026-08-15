Naitzsche 今日價格

Naitzsche (NAI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.24%。目前 NAI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 NAI。

Naitzsche 目前市值在 $ 22,939 排名第 #-，流通供應量為 999.39M NAI。過去 24 小時內，NAI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.02166225，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，NAI 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +4.70%。過去一天，總交易量達到 --。

Naitzsche（NAI）市場資訊

市值 $ 22.94K$ 22.94K $ 22.94K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 22.94K$ 22.94K $ 22.94K 流通量 999.39M 999.39M 999.39M 總供應量 999,390,186.227201 999,390,186.227201 999,390,186.227201

Naitzsche 的目前市值為 $ 22.94K, 它過去 24 小時的交易量為 --。NAI 的流通量為 999.39M，總供應量是 999390186.227201，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 22.94K。