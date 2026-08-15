MUX Protocol 今日價格

MUX Protocol (MCB) 今日實時價格為 $ 2,06，過去 24 小時內變化了 0,04%。目前 MCB 兌 USD 的匯率為 $ 2,06 每 MCB。

MUX Protocol 目前市值在 $ 7 850 588 排名第 #-，流通供應量為 3,80M MCB。過去 24 小時內，MCB 的交易價格在 $ 2,06（低點）和 $ 2,07（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 68,36，而歷史最低價為 $ 0,911402。

短期表現方面，MCB 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -3,47%。過去一天，總交易量達到 $ 278,65。

MUX Protocol（MCB）市場資訊

市值 $ 7,85M$ 7,85M $ 7,85M 成交量（24H） $ 278,65$ 278,65 $ 278,65 完全稀釋市值 $ 9,91M$ 9,91M $ 9,91M 流通量 3,80M 3,80M 3,80M 總供應量 4 803 143,548671886 4 803 143,548671886 4 803 143,548671886

MUX Protocol 的目前市值為 $ 7,85M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 278,65。MCB 的流通量為 3,80M，總供應量是 4803143.548671886，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 9,91M。