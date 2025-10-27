Moonsama（SAMA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00337344 24H最高價 $ 0.00402633 歷史最高 $ 0.072871 最低價 $ 0.00182697 漲跌幅（1H） +0.13% 漲跌幅（1D） -2.51% 漲跌幅（7D） +3.25%

Moonsama（SAMA）目前實時價格為 $0.00384697。過去 24 小時內，SAMA 的交易價格在 $ 0.00337344 至 $ 0.00402633 之間波動，市場活躍度顯著。SAMA 的歷史最高價為 $ 0.072871，歷史最低價為 $ 0.00182697。

從短期表現來看，SAMA 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.13%，過去 24 小時內變動為 -2.51%，過去 7 天內累計變動為 +3.25%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Moonsama（SAMA）市場資訊

市值 $ 2.87M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 3.85M 流通量 745.50M 總供應量 1,000,000,000.0

Moonsama 的目前市值為 $ 2.87M, 它過去 24 小時的交易量為 --。SAMA 的流通量為 745.50M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.85M。