mini 價格 (MINI)

USD

mini (MINI) 實時價格圖表

$0.02048457
$0.02048457$0.02048457
-10.70%(1D)

今天 mini (MINI) 的價格

今天 mini (MINI) 的實時價格爲 0.02048457 USD。目前其市值爲 $ 17.96M USD。MINI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
mini 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.23M USD
- mini 當天價格變化爲 -10.71%
- 其循環供應量爲 875.85M USD

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mini (MINI) 價格表現 USD

今天內，mini 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00245779080838079
在過去30天內，mini 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0103590183
在過去60天內，mini 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0126857664
在過去90天內，mini 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00060528915237887

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00245779080838079-10.71%
30天$ -0.0103590183-50.56%
60天$ -0.0126857664-61.92%
90天$ +0.00060528915237887+3.04%

mini (MINI) 價格分析

mini 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01983549
$ 0.01983549$ 0.01983549

$ 0.02437146
$ 0.02437146$ 0.02437146

$ 0.096963
$ 0.096963$ 0.096963

-1.19%

-10.71%

-42.39%

mini (MINI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 17.96M
$ 17.96M$ 17.96M

$ 1.23M
$ 1.23M$ 1.23M

875.85M
875.85M 875.85M

什麼是mini (MINI)

miniest meme in the memecoin minisystem

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mini (MINI) 資源

官網

大家還在問：關於 mini (MINI) 的其他問題

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MINI 兌換爲當地貨幣

1 MINI 兌換 AUD
A$0.032775312
1 MINI 兌換 GBP
0.0161828103
1 MINI 兌換 EUR
0.0196651872
1 MINI 兌換 USD
$0.02048457
1 MINI 兌換 MYR
RM0.092180565
1 MINI 兌換 TRY
0.7183938699
1 MINI 兌換 JPY
¥3.2142338787
1 MINI 兌換 RUB
2.1189239208
1 MINI 兌換 INR
1.7426223699
1 MINI 兌換 IDR
Rp335.8125692208
1 MINI 兌換 PHP
1.2098187042
1 MINI 兌換 EGP
￡E.1.042664613
1 MINI 兌換 BRL
R$0.1286430996
1 MINI 兌換 CAD
C$0.0292929351
1 MINI 兌換 BDT
2.4481109607
1 MINI 兌換 NGN
31.857603264
1 MINI 兌換 UAH
0.8599422486
1 MINI 兌換 VES
Bs1.0242285
1 MINI 兌換 PKR
Rs5.7010606767
1 MINI 兌換 KZT
10.7472296505
1 MINI 兌換 THB
฿0.7077418935
1 MINI 兌換 TWD
NT$0.6688212105
1 MINI 兌換 CHF
Fr0.0182312673
1 MINI 兌換 HKD
HK$0.1591651089
1 MINI 兌換 MAD
.د.م0.2054602371