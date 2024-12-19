mini 價格 (MINI)
今天 mini (MINI) 的實時價格爲 0.02048457 USD。目前其市值爲 $ 17.96M USD。MINI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
mini 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.23M USD
- mini 當天價格變化爲 -10.71%
- 其循環供應量爲 875.85M USD
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今天內，mini 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00245779080838079。
在過去30天內，mini 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0103590183。
在過去60天內，mini 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0126857664。
在過去90天內，mini 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00060528915237887。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00245779080838079
|-10.71%
|30天
|$ -0.0103590183
|-50.56%
|60天
|$ -0.0126857664
|-61.92%
|90天
|$ +0.00060528915237887
|+3.04%
mini 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.19%
-10.71%
-42.39%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
miniest meme in the memecoin minisystem
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|1 MINI 兌換 AUD
A$0.032775312
|1 MINI 兌換 GBP
￡0.0161828103
|1 MINI 兌換 EUR
€0.0196651872
|1 MINI 兌換 USD
$0.02048457
|1 MINI 兌換 MYR
RM0.092180565
|1 MINI 兌換 TRY
₺0.7183938699
|1 MINI 兌換 JPY
¥3.2142338787
|1 MINI 兌換 RUB
₽2.1189239208
|1 MINI 兌換 INR
₹1.7426223699
|1 MINI 兌換 IDR
Rp335.8125692208
|1 MINI 兌換 PHP
₱1.2098187042
|1 MINI 兌換 EGP
￡E.1.042664613
|1 MINI 兌換 BRL
R$0.1286430996
|1 MINI 兌換 CAD
C$0.0292929351
|1 MINI 兌換 BDT
৳2.4481109607
|1 MINI 兌換 NGN
₦31.857603264
|1 MINI 兌換 UAH
₴0.8599422486
|1 MINI 兌換 VES
Bs1.0242285
|1 MINI 兌換 PKR
Rs5.7010606767
|1 MINI 兌換 KZT
₸10.7472296505
|1 MINI 兌換 THB
฿0.7077418935
|1 MINI 兌換 TWD
NT$0.6688212105
|1 MINI 兌換 CHF
Fr0.0182312673
|1 MINI 兌換 HKD
HK$0.1591651089
|1 MINI 兌換 MAD
.د.م0.2054602371