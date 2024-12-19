Mind 圖標

Mind 價格 (MND)

USD

Mind (MND) 實時價格圖表

$0.01953535
$0.01953535$0.01953535
-19.10%(1D)

今天 Mind (MND) 的價格

今天 Mind (MND) 的實時價格爲 0.01952617 USD。目前其市值爲 $ 1.89M USD。MND 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Mind 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 68.90K USD
- Mind 當天價格變化爲 -19.16%
- 其循環供應量爲 97.00M USD

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Mind (MND) 價格表現 USD

今天內，Mind 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00463044883536916
在過去30天內，Mind 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0031344267
在過去60天內，Mind 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0050925403
在過去90天內，Mind 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.005500363916209584

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00463044883536916-19.16%
30天$ +0.0031344267+16.05%
60天$ -0.0050925403-26.08%
90天$ -0.005500363916209584-21.97%

Mind (MND) 價格分析

Mind 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01947617
$ 0.01947617$ 0.01947617

$ 0.02433
$ 0.02433$ 0.02433

$ 0.314891
$ 0.314891$ 0.314891

-0.49%

-19.16%

-23.83%

Mind (MND) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.89M
$ 1.89M$ 1.89M

$ 68.90K
$ 68.90K$ 68.90K

97.00M
97.00M 97.00M

什麼是Mind (MND)

Mind is an agnostic graph-based meta-programming language designed for both AI & humans, enabling easy program creation & modification through natural language.

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Mind (MND) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Mind (MND) 的其他問題

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MND 兌換爲當地貨幣

1 MND 兌換 AUD
A$0.031241872
1 MND 兌換 GBP
0.0154256743
1 MND 兌換 EUR
0.0187451232
1 MND 兌換 USD
$0.01952617
1 MND 兌換 MYR
RM0.087867765
1 MND 兌換 TRY
0.6847827819
1 MND 兌換 JPY
¥3.0638513347
1 MND 兌換 RUB
2.0197870248
1 MND 兌換 INR
1.6610912819
1 MND 兌換 IDR
Rp320.1010963248
1 MND 兌換 PHP
1.1532156002
1 MND 兌換 EGP
￡E.0.993882053
1 MND 兌換 BRL
R$0.1226243476
1 MND 兌換 CAD
C$0.0279224231
1 MND 兌換 BDT
2.3335725767
1 MND 兌換 NGN
30.367099584
1 MND 兌換 UAH
0.8197086166
1 MND 兌換 VES
Bs0.9763085
1 MND 兌換 PKR
Rs5.4343283727
1 MND 兌換 KZT
10.2444050905
1 MND 兌換 THB
฿0.6746291735
1 MND 兌換 TWD
NT$0.6375294505
1 MND 兌換 CHF
Fr0.0173782913
1 MND 兌換 HKD
HK$0.1517183409
1 MND 兌換 MAD
.د.م0.1958474851