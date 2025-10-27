Midas mHYPER（MHYPER）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 1.048 $ 1.048 $ 1.048 24H最低價 $ 1.048 $ 1.048 $ 1.048 24H最高價 24H最低價 $ 1.048$ 1.048 $ 1.048 24H最高價 $ 1.048$ 1.048 $ 1.048 歷史最高 $ 1.048$ 1.048 $ 1.048 最低價 $ 1.024$ 1.024 $ 1.024 漲跌幅（1H） 0.00% 漲跌幅（1D） 0.00% 漲跌幅（7D） +0.16% 漲跌幅（7D） +0.16%

Midas mHYPER（MHYPER）目前實時價格為 $1.048。過去 24 小時內，MHYPER 的交易價格在 $ 1.048 至 $ 1.048 之間波動，市場活躍度顯著。MHYPER 的歷史最高價為 $ 1.048，歷史最低價為 $ 1.024。

從短期表現來看，MHYPER 在過去 1 小時內的價格變動為 0.00%，過去 24 小時內變動為 0.00%，過去 7 天內累計變動為 +0.16%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Midas mHYPER（MHYPER）市場資訊

市值 $ 264.60M$ 264.60M $ 264.60M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 264.60M$ 264.60M $ 264.60M 流通量 252.59M 252.59M 252.59M 總供應量 252,594,403.6851416 252,594,403.6851416 252,594,403.6851416

Midas mHYPER 的目前市值為 $ 264.60M, 它過去 24 小時的交易量為 --。MHYPER 的流通量為 252.59M，總供應量是 252594403.6851416，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 264.60M。